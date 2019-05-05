Учёные назвали ТОП-5 продуктов, помогающих побороть курение

Привычка к табаку считается одной из самых вредных. Она может повлечь развитие самых разных болезней.

Учёные-диетологи, работающие в России, назвали ТОП-5 продуктов, помогающих побороть курение. Нужно просто их употреблять, и тяга к сигарете намного уменьшится.

Многие люди решают избавиться от курения и приступить к здоровому образу жизни. Как оказалось, есть продукты, которые могут этому способствовать, поскольку самостоятельно побороть зависимость под силу не всякому человеческому организму.

На первом месте ТОП-5 «борцов с курением» находится, как ни странно, горький шоколад. Он давно известен в качестве отличного антидепрессанта. То есть, вполне может заменить сигарету.

Второе место у имбиря. Этот продукт известен не только тем, что понижает желание курить. Помимо того, он занимается очисткой организма от токсинов и помогает тому сжигать жиры.

Поэтому, учёные настоятельно советуют, если захочется закурить, следует съесть кусочек имбиря или выпить чая с его добавкой.

Следом в ТОП-5 идут цитрусовые. Когда человек курит, в его организме происходит постоянное разрушение витамина С. Чтобы его восполнять, очень полезен сок лимона. Его следует добавлять не только в воду или чай, но, даже, в салаты. Помимо того, крайне полезны грейпфруты и апельсины.

Также помогают расправляться с табачной зависимостью овощи или фрукты, обладающие горьким или кислым вкусом. Они заметно ухудшают вкус сигарет и, тем самым, уменьшают тягу к ним.

На пятой позиции корица. Этот продукт известен благотворным влиянием на уровень сахара в крови. Это также способствует отвлечению человека от сигареты.