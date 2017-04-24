Стало известно, как семечки могут нанести вред организму

Вред от семечек появляется, как оказалось, от непосредственного участия человека в процессе очистки семян от кожуры.

Выяснилось, что чистить семечки от кожуры нужно руками, а не зубами, как многие это делают, ведь если семена грязные, то пыль вместе с другими опасными микробами попадает в рот, а затем в организм. Эксперты считают, что в ротовой полости бактерии «разрастаются» довольно быстро, это чревато последствиями – могут начаться воспалительные процессы и кариес. Уже доказано – шелуха от семечек повреждает эмаль, что, в свою очередь, также увеличивает риск возникновения зубной болезни.

Твердые частицы продукта подсолнуха способны раздражать воспаленные слизистые, тем самым, препятствуя процессу выздоровления, то есть, во время болезни горла есть семечки не будет разумно.

И напоследок, производные подсолнуха довольно калорийные (в 100 граммах содержится около 500 Ккал), так что людям желающим похудеть, не стоит увлекаться эти продуктом.



