Первая фаза исследования предусматривает участие в нём 50-ти пациентов, у которых рак желудка. Отбор пока не начат.

Первый в мире таргетный препарат от рака будет испытываться на россиянах в ходе клинического тестирования. Новейшее лекарство называется «Алофаниб», однако на международном уровне это название пока не запатентовано.

Известно, что российские онкоцентры в течение года объявят, что будет проводиться тестирование нового лекарства. Это касается тех, местом расположения которых является Москва, Петербург, Омск и Ростов.

Новый препарат показал значимые результаты, у него множество отличных оценок от экспертов и хорошее финансирование. Сейчас он подходит к стадии своих клинических исследований. Пациенты уже ждут это лекарство.

Этот таргетный препарат является первым в своём классе, таких как он ещё не было. Поэтому, заниматься прогнозами достаточно сложно. Специалисты высказывают мнение, что эффект вполне может оказаться «клинически значимым». В то же время, до его широкого применения ещё очень долгий путь, в ходе которого лекарство должно доказать свою полезность.

Продолжительность клинических исследований от четырёх до пяти лет. Первая фаза, как правило, занимает не меньше года. Минздравом России уже выдано разрешение на клиническое исследование препарата на россиянах.

Предполагается, что токсичность у этого препарата для организма станет намного меньше, в сравнении с теми показателями, которые имеют все существующие лекарства. Это уже было доказано при проведении доклинических исследований на мышах, крысах и кроликах.

Считается, что лекарство сможет воздействовать на рецептор, находящийся на клетках опухоли. Предположительно, это должно мешать её делению. Такой механизм является первым в мире.

Это подтверждается очень авторитетным американским патентом. Также патенты выдали Япония, Китай и ЕС.

Нынешние противораковые препараты работают, как правило, внутри клеток злокачественных опухолей или пытаются воздействовать на рецепторы.

Однако и клетки, и рецепторы могут приспосабливаться к их лекарственному воздействию.

По данным ВОЗ, рак стал причиной почти каждой шестой смерти, происходящей в мире.