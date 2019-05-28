Два йогурта в неделю препятствуют раку кишечника у мужчина

Это приводит к снижению риска по развитию колоректальной аденомы у сильного пола. В то же время такой эффект не наблюдался ни у мужчин, ни у женщин, у которых зубчатая аденома.

В любом случае, два йогурта в неделю препятствуют определённому раку кишечника у мужчин. К такому выводу пришли специалисты США и Китая.

Анализ был проведён, используя масштабную выборку мужчин и женщин, которые регулярно проходили эндоскопию в нижнем отделе кишечника на протяжении 26 лет.

В результате у мужчин была найдена достаточно жёсткая корреляция между употреблением еженедельно, как минимум, двух порций йогурта с меньшим риском по развитию колоректальной аденомы.

В ходе предыдущих исследования была выявлена ассоциация высокого потребления йогурта со снижением рисков по возникновению рака в толстом кишечнике.

Задачей очередного эксперимента была проверка наличия похожей связи с доброкачественными опухолями (аденомами).

Среди участников было 32606 мужчин и 55743 женщины, ранее участвовавших в программах предусматривающих прохождение регулярной эндоскопии в нижнем отделе кишечника. Их действие продолжалось на протяжении 1986 – 2012 года.

По истечении каждых четырёх лет пациентами предоставлялась подробная информация о том, какой образ жизни они ведут, и каков их рацион питания, включая еженедельное потребление йогурта.

По итогам исследования, аденома была обнаружена у 8116 женщин и 5811 мужчин. Инициаторы эксперимента после этого занялись сопоставлением объёмов потребляемого йогурта со всеми видами аденом, только с зубчатыми, и за исключением зубчатых.

В результате было отмечено, что у мужчин, которые еженедельно съедали по две и больше порций йогурта, риск того, что разовьётся аденома, оказался ниже на 19%. При этом, снижение риска достигло 26% по отношению к опухолям, которые могут стать злокачественными.

Однако, такая корреляция не была выявлена, ни у мужчин, ни у женщин, у которых зубчатая аденома. Она способна увеличивать риск того, что станет развиваться колоректальный рак.

Отдельно подчёркивается, что исследование было обсервационным. Его целью на данном этапе не было выяснение причин обнаруженной связи. Это задача следующих экспериментов.

Аденома кишечника (также называемая полипом) является аномальным наростом, сформированным в оболочке этого органа. Считается, что эти новообразования – предраковые. Это означает, что, если их не лечить, то они могут перейти в злокачественную стадию.

На данном этапе пока предстоит заняться окончательной проверкой полученных данных. Также необходимо понять возможность существования механизма, позволяющего йогурту добиваться снижения риска развития опухолей в кишечнике.

Не исключено, что причиной выявленной корреляции могли стать специальные бактерии, содержащиеся в йогуртах. Возможно, они способны к воздействию на вещества, которые провоцируют развитие рака.

На мышах уже были произведены такие опыты в лабораторных условиях. Они полностью подтвердили выводы о пользе йогурта в борьбе с раком.

В любом случае, приятно узнать, что вкусный продукт полезен «многофункционально». Просто лакомясь им, человек уже тем самым производит профилактику возможного ракового заболевания.

Впрочем, это, естественно, касается лишь качественных йогуртов, которые содержат полезные бактерии. В подделках их нет, и они совершенно бесполезны в снижении риска возникновения онкологии.