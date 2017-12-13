Владимир Путин откроет Крымский мост и проедет по нему

Владимир Путин в числе первых проедет сегодня по Крымскому мосту. Об этом рассказал исполняющий обязанности пресс-секретаря президента Дмитрий Песков.

Песков сообщил, что президент по-прежнему работает в Сочи. Сегодня он примет участие в торжественном открытии Крымского моста. Сначала выступит перед участниками стройки, а потом проедет по мосту. Также Путин планирует посетить центр управления движением объекта.

Дмитрий Песков также особо отметил, что, хотя многие и не верили в успешность этого проекта, президент еще раз доказал свою способность реализовать даже самые амбициозные планы.

Открытие автомобильной части моста состоится на полгода раньше оговоренного срока. По традиции, сначала по мосту проедут строители объекта на спецтехнике. А уже с 6 утра 16 мая автомобильное движение будет открыто с обеих сторон.

Напомним, Крымский мост – самый большой в России, он соединил Краснодарский край с Крымом. Через мост будет осуществляться движение как автомобильного, так и железнодорожного транспорта.