Повышение пенсионного возраста для россиян могут рассмотреть до окончания весенней сессии Думы

Повышение пенсионного возраста для россиян могут рассмотреть в первом чтении уже на весенней сессии Госдумы. Об этом заявил Вячеслав Володин на пленарном заседании в среду, 13 июня.

Спикер также призвал депутатов дождаться внесения законопроекта от правительства, а не обсуждать слухи и домыслы. По словам Володина, если проект будет рассмотрен на заседании правительства в ближайшее время, а затем внесен в Думу, то останется месяц на его рассылку в субъекты законодательной инициативы и рассмотрение в первом чтении. Затем документ можно будет «спокойно обсуждать» и готовить к рассмотрению во втором чтении. При этом никто не планирует нарушать регламент, подчеркнул спикер. Напомним, накануне СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что правительство планирует рассмотреть проект закона о повышении пенсионного возраста россиян на своем заседании 14 июня, а затем внесет его в Думу. По данным источников, в проект внесен вариант реформы, который предполагает повышение возраста выхода на пенсию для мужчин до 65, а для женщин – до 63 лет. При этом планируется сохранить пенсионные льготы для разных групп пенсионеров – например, для работников вредных производств, медработников, военных и так далее.

Ранее Анатолий Аксаков, председатель думского комитета по финансовому рынку заявлял, что планируемое повышение возраста выхода на пенсию вряд ли улучшит ситуацию на рынке труда. Ведь зачастую даже в 45 лет люди не могу найти себе работу, а что будут делать те, кому за 60, вообще не понятно.

На прямой линии с президентом России, которая состоялась 7 июня, Владимир Путин сказал, что относится к повышению пенсионного возраста «с осторожностью».