ФБК нашёл у матери Володина квартиру за 235 миллионов рублей в центре Москвы

Один из авторов пенсионной реформы и Председатель Правительства стал очередной жертвой расследования Алексея Навального.

Алексей Навальный вместе с Фондом борьбы с коррупцией провёл расследование и нашёл у матери Председателя Правительства Вячеслава Володина роскошную квартиру. Жильё в элитном комплексе в центре Москвы недалеко от МГУ обошлось пенсионерке в 235 миллионов рулей. 82-летняя женщина всю жизнь проработала воспитательницей и учительницей младших классов, а уже на пенсии решила стать предпринимательницей. «Всё по заветам Медведева», - шутят пользователи под видео с разоблачением коррупционной схемы.

Две недели назад Лидия Барабанова оформила на себя АО «Холдинг Днепрово» с уставным капиталом 10 миллионов рублей. ФБК выяснил, что квартира площадью 390 квадратных метров и примерной стоимостью 235 миллионов рублей была приобретена в 2011 году, когда Володин был ещё первым заместителем руководителя Администрации Президента РФ. В 2009 году она начала свой путь в мир большого бизнеса и теперь владеет десятью фирмами. Главной из них является ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Городнянское», на балансе у которой находится более полутора миллиарда рублей. Старушке также принадлежал охотничьи угодья площадью более 50 тысяч гектаров. «Не сын украл, а мама заработала», - написал один из комментаторов.