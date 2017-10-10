В Сирии пропал российский самолет с 14 военными на борту

Сейчас россияне, находящиеся на авиабазе Хмеймим, проводят спасательную операцию, пытаясь отыскать Ил-20 и установить судьбу находившихся на его борту людей.

Инцидент произошел вечером в понедельник, около 23:00 мск, сообщили в Минобороны. Самолет находился над морской акваторией примерно в 35 километрах от сирийского побережья. Момент исчезновения борта с радаров воздушного контроля совпал с авиаударом израильских бомбардировщиков F-16 по провинции Латакия. Кроме того, в это же время сделал залп французский фрегат «Овернь», который сейчас находится в Средиземном море.

Зарубежные СМИ, в частности CNN, называют возможной причиной катастрофы Ил случайное попадание сирийских сил ПВО, которые в момент ЧП отражали израильскую атаку. Также источник «Интерфакса» заявил, что перед исчезновением на борту самолета произошел некий инцидент, который был непредвиденным и имел «критический характер».

Военное ведомство Израиля отказалось комментировать пропажу российского борта в ходе атаки их сил. Вашингтон уже заявил, что американские силы не наносили ударов в момент инцидента.