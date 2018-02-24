«Кошмар» для России: В Швеции разрабатывают истребители для уничтожения российских СУ

По словам Матса Хельгессона, главы военно-воздушных сил Швеции, новый истребитель их производства сможет с легкостью уничтожать российские самолеты серии Су.

Самолеты Saab Gripen являются шведскими многоцелевыми истребителями четвертого поколения. Как говорит Хельгессон, главное предназначение нового военного самолета состоит в уничтожении самолетов серии Су российского производства. Он также подчеркнул, что с данными задачами особенно хорошо будет справлять E-модель данного истребителя. В нем не используются дорогие стелс-технологии, предназначенные для снижения заметности и сокрытия. При этом Saab Gripen станет «кошмаром» для российских Су типа истребителей.

Представители шведских ВВС также отмечают, что на борт Saab Gripen не приспособлен для перевозки крупных грузов или больших объемов вооружения. У него стандартная скорость, для дальних полетов он не годится, к тому же слишком заметен. Этим истребитель и уступает другим боевым самолетам своего класса США и РФ. Несмотря на многочисленные минусы, он способен заглушать радиосигналы, что поможет успешно вести радиоэлектронную борьбу (воздействие радиоизлучениями на системы управлениями).

Ранее в американских СМИ сообщали, что Су-57 обладает хорошим уровнем маскировки, а Су-35 по всем показателям намного лучше западных истребителей.



