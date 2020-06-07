Крейсер США устроил слежку за погружением беспилотника «Витязь» в Марианскую впадину

Над зоной развёртывания российского глубоководного комплекса беспрестанно кружил американский самолёт-разведчик.

Ведущий специалист КБ «Рубин» Роман Соколов во время передачи «Военная приёмка» на ТК «Звезда» рассказал, как за погружением беспилотника «Витязь» устроил слежку крейсер ВМС США. Когда 2 мая российский аппарат начал подготовку к глубоководной операции в районе Марианской впадины, к месту событий подоспел американский корабль.

Кроме этого, был задействован самолёт-разведчик ВВС США, осуществлявших контроль над акваторией, которую Вашингтон считает зоной своих стратегических интересов. На острове Гуам расположена американская военная база и появление «чужих» судов всегда встречается настороженно и предвзято.

Тем не менее, «Витязь» благополучно достиг дна Марианской впадины, где установил памятный знак в честь 75-летия Победы. Автоматические приборы провели картографию, фото и видеосъёмку самого глубокого места мирового океана. «Витязь» стал первым в истории автономным подводным беспилотником, который погрузился на глубину 10028 метров.