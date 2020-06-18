В Эстонии представили боевую машину-беспилотник TypeX

Она разработана компанией Milrem Robotics для огневой поддержки пехоты.

Портал Defence-blog сообщает, что в Эстонии представили беспилотник TypeX. Он станет заменой устаревшим боевым машинам пехоты (БМП). На официальном ресурсе Milrem Robotics ничего не сказано о перевозке личного состава, но зато становится понятно, что TypeX призван оказывать огневую поддержку подразделениям.

Боевая мощь изделия подкреплена пушкой калибра 30 мм, которое можно заменить на 50-мм орудие и 7,62-калиберным пулемёт. Гусеничный ход, относительно небольшая масса и гибридная трансмиссия позволяют развивать высокую скорость и сохранять эффективную мобильность машины.

Низкий профиль TypeX делают его малозаметным для обнаружения в полевых условиях, а компактность очень удобна при транспортировке грузовым самолётом. Опытный образец, созданный с учётом требований НАТО, планируется показать в деле осенью этого года.

Компания Milrem Robotics также известна огневым гусеничным комплексом THeMIS, который также является боевым беспилотным аппаратом. Он состоит на вооружении нескольких западных стран. Его успешное применение, во многом, подтолкнуло к созданию аналогичного робота для замены БМП.