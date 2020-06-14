Sohu: У России есть ответ на попытки США перехватить контроль над Арктикой

Обострение геополитеческой борьбы в районе Северного морского пути прогнозирую эксперты.

Издание «ПолитРоссия» напечатало перевод очередной статьи с китайского портала Sohu. Эксперты КНР считают «туманными» перспективы США перехватить у России контроль над Северным морским путем.

При этом они ссылаются на исследование Стокгольмского института проблем мира, который прогнозирует усиление борьбы за Арктический регион. Потепление климата делает все более перспективным судоходство в северных широтах. Самыми крупными участниками противостояния являются США и Россия.

США решили развернуть здесь свое ракетное вооружение. Но вряд ли это изменит расстановку сил. Эксперты Sohu отмечают, что у России есть тактическое преимущество на 2-3 хода вперед. Она активно ведет экономическую разработку региона, одновременно усиливая его обороноспособность. Разворачивается мощная система ПРО. Модернизируются аэропорты, они станут способны принимать военную авиацию. Кроме того у России уже есть несколько баз, где размещаются арктические подлодки.

Так что РФ есть чем ответить на стремление США завладеть Арктикой. Их ждет «очень жесткий ответ». Просто так перекрыть Севморпуть никому не удастся.