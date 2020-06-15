В «Ростехе» назвали особенности системы дистанционного минирования «Земледелие»

Одними из преимуществ новой российской ИСДМ стали манёвренность и безопасность при установке мин, как сообщают в госкорпорации.

ИСДМ «Земледелие» на Параде в Москве. Источники: сайт Министерства обороны РФ, Викисклад.

Испытания инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие» подошли к завершающему этапу. 24 июня новейшая ИСДМ приняла участие в Параде Победы в Москве и была продемонстрирована широкой публике. На фоне этого агентству «Интерфакс» представитель «Ростеха» рассказал о некоторых особенностях боевой разработки.

Главными преимуществами и особенностями российской системы дистанционного минирования в госкорпорации назвали манёвренность и безопасность при установке мин. Достигнуть этого удалось благодаря высокой дальности действия «Земледелия» — установка мины возможна на удалении 5-15 км от точки реактивного залпа.

Состоит при этом система из боевой и транспортно-заряжающей машин, а также транспортно-пусковых контейнеров, содержащих инженерные боеприпасы. Полётное задание и параметры самоликвидации вводятся непосредственно в сами боеприпасы.

В «Ростехе» также подчеркнули, что мины, используемые в «Земледелии», соответствуют требованиям Протокола II Женевской конвенции.