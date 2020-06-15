Фото новинок Парада Победы разместили в Сети: «Панцирь-СМ», «Витязь», «Бук-М3»

Всего на Красной площади впервые покажут девять новых боевых систем.

24 июня на Красной площади состоится парад, посвященный 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В Сети уже разместили фото новинок, которые предстанут перед россиянами на параде. Журналисты издания «Российская газета» сообщили о девяти новых боевых системах, которые покажут на торжественном мероприятии.

Одна из них — машина дистанционного разминирования «Листва». Система появилась на вооружении Ракетных войск стратегического назначения в 2017 году, но в параде ее задействуют впервые. «Листва» способна находить и обезвреживать мины на расстоянии без разрыва, но саперы в экипаже тоже есть.

Фото из Twitter-аккаунта Ivan O'Gilvi @o_gilvi

Также в параде примет участие система ПВО С-350 «Витязь». Ее боекомплект превосходит даже знаменитый С-400 «Триумф». «Витязь» может поражать аэродинамические и баллистические цели и обстреливать одномоментно 16 мишеней.

Зенитный комплекс «Панцирь-СМ» модернизировали и теперь он может поражать беспилотники новым оружием: четырьмя ракетами-малютками, такими же эффективными, но более дешевыми, чем их предшественницы.

Фото из Twitter-аккаунта Ivan O'Gilvi @o_gilvi