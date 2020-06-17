Sohu: Россия сделала США «жесткое предупреждение» касательно Калининграда

Недавний Парад Победы — наглядная демонстрация бесперспективности попыток нападения на РФ.

Парад Победы. Источники фото: politros.com, politexpert.net, yandex.ru

Россия сделала «жесткое предупреждение» странам НАТО, решившимся бросить вызов РФ, касательно Калининграда, пишет издание Sohu. Этот месседж адресован, в первую очередь, США и Польше, на территории последней американцы собираются разместить свою основную ударную группировку, выводимую из Германии.

Китайские военные обозреватели считают, что любая попытка США и стран НАТО продвинуться к границам РФ со стороны западного направления является бесперспективной. На пути у них встанет Калининград, являющий собой мощно укрепленную крепость. Здесь сосредоточены силы ПВО, танковые и летные подразделения, флот. Взять ее, не понеся колоссальных потерь, невозможно.

«Соединенные Штаты должны вытащить этот гвоздь, если они хотят продолжить движение вперед. Однако сделать это будет чрезвычайно сложно», — приводит «ПолитРоссия» перевод статьи из Sohu.

То же касается и Грузии, которая, вопреки прошлому опыту, размещает на своих границах систему ПВО, приобретенную во Франции. Такая «провокация» является «попыткой играть с огнем» для столь маленькой страны, считают в Sohu.