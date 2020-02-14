Der Spiegel: Германия потратила €1 млрд на содержание армии США за 10 лет

Две трети названной суммы составляют гранты на строительные подряды, ещё треть приходится на оборонные расходы.

За 10 лет Германия вытратила €1 млрд на американскую армию. Фото: news-front, belnaviny.

Влиятельный Der Spiegel усомнился в официальных цифрах затрат на содержание армии США в Германии. Журнал полагает, что озвученная Минфином страны сумма в €100 млн — едва лишь десятая часть от реальных расходов. По данным издания, ФРГ потратила почти €1 млрд на содержание американского армейского контингента на немецкой земле за 10 лет.

Der Spiegel подсчитал, что более €600 млн были выделены для грантов на строительные работы, связанные с размещением войск и развитием инфраструктуры, ещё более, чем €300 млн были отведены под военные расходы армии США.

Тем не менее, президент США заявлял, что Германия нарушает финансовые договорённости по НАТО. Если бюджетный демарш ФРГ будет продолжаться, то Вашингтон пойдёт на сокращение своего контингента на немецкой территории.

На сегодня в Германии размещены более 34 тысяч солдат армии США. Ожидается, что Пентагон выведет из страны 9 тысяч человек в обозримом будущем, а ещё часть военнослужащих перебросит в страны Балтии и Польшу.