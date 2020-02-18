Минобороны РФ опубликовало кадры лётного конкурса «Авиадартс-2020»

В соревнованиях участвуют 7 видов военной авиации: от истребительной до транспортно-вертолётной.

На «Авиадартс-2020» оценивали мастрество истребителей, транспортников и вертолётчиков. Фото: Минобороны РФ.

Под Рязанью, на полигоне Дубровичи прошёл второй этап конкурса «Авиадартс-2020». Минобороны РФ опубликовало кадры военных состязаний, где свою выучку продемонстрировали истребители, штурмовики, бомбардировщики, транспортники и вертолётчики.

Пилоты показали владение воздушной навигацией, технику пилотирования и разведывательные навыки. В ходе лётного конкурса пара истребителей имитировали бой, где должны были обнаружить противника, занять выгодную позицию и произвести ракетный пуск по воздушной цели.

Боевое применение приберегли на финал конкурса. Фото: Минобороны РФ.

Транспортные вертолёты провели спасательную операцию по выявлению людей, терпящих бедствие, и, зависнув в нужном месте, эвакуировали пострадавших с помощью лебёдки и других спецсредств.

Кроме этого, лётчики-транспортники сбросили десант грузов, соревнуясь в точности приземления. Мастерство в поражении наземных целей лётчики продемонстрируют уже в финале этапа «Дартс-2020», который проходит с 7 по 9 июля.