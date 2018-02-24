Китай обошел Россию и сравнялся с США по истребителям 5-го поколения

КНР превзойдёт РФ после поступления в авиацию самолета J-35.

Современные истребители, фото с портала Минобороны РФ, Wikipedia.ru

Китайские СМИ распространили информацию о запланированных лётных испытаниях нового истребителя пятого поколения в 2021 году. Издание Popular Mechanics в США предположило, что Пекин приобрёл на вооружение самолёты J-31 или J-35 — модернизированную версию аппарата FC-31. Пополнение ВВС КНР новыми экземплярами боевых самолётов говорит о том, что Китай обошел Россию и сравнялся с США по наличию лёгких (средних) и тяжёлых истребителей 5-го поколения.

После поступления в авиацию самолета J-35 Пекин сместит Москву со 2-й строчки рейтинга по количеству данного поколения боевых самолётов и станет лидером после Вашингтона.

Согласно Popular Mechanics, J-35 наделены российскими силовыми установками. Предстоящие испытания этих истребителей говорят о том, что Пекин успешно справился с проблемой импортозамещения двигателей для авиации. Модернизированный образец получит третий китайский авианосец, который дополнительно оборудуют электромагнитной катапультой.

Истребители 5-го поколения являются самым совершенным воздушным оружием. Армия США — мировой лидер по количеству боевых самолётов, вертолётов и численности военнослужащих. ВВС оснащены самолётами Lockheed F-22 Raptor. Конкуренцию Вашингтону составляют J-20 Китая и российские Су-57. Минобороны РФ до 2028 года планирует оснастить армию 76 экземплярами истребителей 5-го поколения.