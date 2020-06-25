12 американских F-22 Raptor замаскируют под истребители Китая и России

Самолеты будут использованы в качестве учебных целей для тренировочных боев.

Истребители США -F-22 Raptor, России - Су-57 и Китая - J-20. Источники фото: militaryarms.ru, rostec.ru, nevskii-bastion.ru

ВВС США решили направить 12 истребителей F-22 Raptor в «красную» дивизию, сообщают The National Interest и Military Watch. Подразделение «Агрессор» создано, чтобы изображать в ходе учебных боев самолеты противника — Китая или России. Сейчас оно насчитывает 60 летных машин.

Устаревшие модели истребителей F-22 Raptor 5-го поколения до этого использовались как учебные в курсе летной подготовки. Теперь время обучения сокращено практически вдвое и не менее 12 боевых машин освобождаются. Первоначально их планировали переоснастить в боевые. Но, после финансового анализа, пришли к выводу, что это экономически невыгодно. Об этом известно со слов командующего генерал-лейтенанта Майкла Холмса.

Американские F-22 замаскируют под российские истребители Су-57 и китайские J-20. Самолеты похожи внешне и имеют схожие летно-технические характеристики. На них будет установлено базовое вооружение, но они не будут иметь стелс-покрытия.

Сэкономленные средства будут направлены на ускорение разработки истребителей 6-го поколения. Для которых уже разработаны ракеты AIM-9X Block 2 с усовершенствованным детонатором и защитным электронным блоком запуска. Также они будут вооружены ракетами средней дальности.