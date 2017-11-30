Ученые утверждают, что человеку достаточно 10 минут, чтобы стать умнее. Исследователи из канадского города Онтарио доказали это опытным путем.

В исследовании принимали участие молодые здоровые люди. Они были поделены на две группы. Одна половина 10 минут спокойно читала журналы, другая половина эти же 10 минут была физически активна (кто-то занимался на велотренажере, кто-то неспешно бегал трусцой).

По истечению 10 минут всем нужно было пройти ряд тестов, чтобы проверить реакции мозга. Лучшие результаты были у группы, потратившей 10 минут на физические упражнения. Их реакции были на 14% быстрее.

Ученые всегда говорили о пользе спорта. Они отмечали, что активные дети больше преуспевают в учебе. А у пожилых людей лучше сохраняются когнитивные функции при динамичном образе жизни.

Так ученые доказали, что достаточно всего 10 минут нагрузить себя упражнениями, чтобы активировать свой мозг и стать умнее.