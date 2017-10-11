Ученые открыли секреты сексуального влечения между людьми. Результаты исследования опубликованы в журнале Psychology Today под авторством нейробиолога Эрика Хазелтайна.

Ученые установили, что сигналы о сексуальном влечении бессознательно посылает нам мозг. Это происходит по ряду причин. Главными из них являются: симметрия лица и тела, запах и слюна.

Наш мозг воспринимает симметрию как признак здоровья. Человек неосознанно расценивает симметрично сложенные черты лица как наличие «хороших» генов.

Был проведен эксперимент с запахами. Женщинам предлагалось по запаху выбирать предпочтительные мужские футболки. Результат показал, что в приоритете оказались те вещи, у владельцев которых наблюдалась большая симметрия лица и тела. К тому же, ученые доказали, что по запаху человеческий мозг способен определить состояние здоровья, а иногда и черты характера.

А во время поцелуя посредствам слюны партнеры могут определить насколько сильным является иммунитет избранника. Так организм оценивает, насколько здоровыми могут оказаться дети от такого союза.

В совокупности эти факторы неосознанно для нас влияют на сексуальное влечение.