Ученые предлагают увеличить рамки подросткового периода почти на десять лет. С таким предложением они выступили после ряда проведенных исследований.

Традиционно считается, что подростковый период длится с 14 до 19 лет. Такие рамки установлены с учетом начала полового созревания и окончанием развития мозга в 19-20 лет. В это же время у людей появляются зубы мудрости, и они обзаводятся семьями.

Однако после недавних исследований британские ученые установили, что половое созревание в последнее время начинается раньше. Вторичные половые признаки начинают появляться в возрасте 10 лет.

Кроме того, было доказано, что мозг не останавливается в своем развитии, а взрослеет всю жизнь. Поэтому показателем окончания подросткового периода этот факт не может стать.

По статистике оказалось, что впервые люди вступают в брак чаще всего в возрасте 30-32 лет.

По совокупности всех приведенных фактов ученные предложили увеличить временные рамки подросткового периода. Теперь подростками рекомендуют считать людей с 10 до 24 лет.

Такие поправки, как считают исследователи, должны изменить всю социальную жизнь.