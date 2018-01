Измерена сила толчков ребенка в утробе матери. Результаты новейшего исследования опубликованы в The Journal of the Royal Society Interface.

Ученые из Имперского колледжа Лондона провели важное исследование. Они установили важность внутриутробных толчков ребенка. Первые движения могут ощущаться на 18 неделе беременности. Однако этот срок может наступить и раньше (на 10 неделе). Сначала толчки едва ощутимы, но постепенно их сила растет.

В исследовании принимали участие женщины на 20-35 неделе беременности. Данные были получены при помощи аппарата МРТ. Оказалось, что максимальной силы удары достигают в период 20-30 недели. После этого сила идет на спад.

Как выяснили ученые, максимальная сила внутриутробного пинка достигает веса около 4 кг. (40 ньютонов).

Движения детей очень важны до рождения. Они помогают суставам правильно формироваться, а также развивают мышцы и кости.