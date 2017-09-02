Назван самый полезный для здоровья овощ

Доктор Ранган Чаттерджи из Великобритании утверждает, что самым полезным для человеческого организма овощем является брокколи. Медик советует есть спаржевую капусту как можно чаще, вплоть до ежедневного включения в рацион.

Хотя общий вклад овощей в систему питания и здоровья человека огромен, именно брокколи стоит считать овощным «королем», утверждает специалист. Ведь невозможно найти другой продукт, который так же благотворно влиял бы на все без исключения органы и системы нашего организма.

Благодаря обилию витаминов и микроэлементов брокколи стимулирует иммунную систему и желудочно-кишечный тракт, укрепляет сердце и сосуды, предупреждая инфаркты, налаживает обмен веществ, борется с депрессией. Кроме того, установлено, что этот овощ препятствует возможному развитию отдельных видов рака (например, молочной железы, кишечника).

Витамины групп А, В, РР помогают организму заживлять ранки и язвы. Микроэлементы спаржевой капусты укрепляют ногти и волосы. А эндорфины, которые также содержатся в овоще, стимулируют нервную систему и не дают впадать в депрессию. Медики считают, что ограничивать брокколи в своем рационе нужно лишь тем людям, которые страдают повышенной кислотностью желудка. Осторожным нужно быть и тем, кому диагностирована непереносимость клетчатки.

А еще диетологи советуют как можно меньше подвергать чудо-овощ тепловой обработке, чтобы сохранить максимум его полезных свойств.