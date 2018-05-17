Исследователи развенчали миф о пользе аптечных витаминов

Исследователи из Торонто развенчали миф о пользе аптечных витаминов для здоровья человека. По их словам, готовые комплексы не оказывают никакого ощутимого влияния на организм.

Группа медиков из университета Торонто изучили отчеты рандомизированных (без обозначения типа препарата) исследований синтетических витаминов, которые проводились с 2012 по 2017 год. Оказалось, что наиболее популярные аптечные витамины С, D, а также Ca фактически не помогают в профилактике инфарктов и инсультов, других сердечно-сосудистых болезней, а также преждевременной смерти.

Один из авторов исследования, доктор Дэвид Дженкинс заявил, что никакие поливитамины не способны сравниться с природными источниками витаминов – необработанными овощами, фруктами и орехами. Так что здоровая диета остается самым лучшим способом обеспечить свой организм достаточным запасом витаминов.

Согласны с канадскими коллегами и датские ученые. Они считают, что искусственные витамины не просто не приносят пользы, но даже вредят – они накапливаются, увеличивая количество синтетики в организме.