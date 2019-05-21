Ученые: Между плохим сном и неправильном питании существует связь

Люди, спящие меньше семи часов в сутки, недополучают питательных веществ и витаминов.

Ученые провели исследование и выяснили, что между плохим сном и неправильным питанием существует связь. Эксперты заявляют, люди, спящие меньше семи часов, недополучают положенного объема питательных веществ и витаминов. Кроме этого выяснилось, что нехватка таких веществ, приводящая к плохому сну, фиксировалась больше у женщин, чем у мужчин. Однако количество женщин сокращалось, если они употребляли пищевые добавки, считая, что их диета не дает достаточное количество витаминов.

Помимо этого специалисты отметили, что питательные вещества также играют важную роль в случаи нестабильного сна, плохом качестве сна и проблемах с отхождением ко сну. Чтобы избежать этого, организму нужны микронутриенты, но он не производит их сам, поэтому необходимо их внести в рацион.