Создан золотой наноробот для борьбы с бактериальными инфекциями

Ученые из Калифорнийского университета (Сан-Диего) создали наноробота, способного избавить организм от бактериальной инфекции и токсинов, выработанных патогенной флорой.

Как сообщил журнал Science Robotics, Джозеф Ванг и его команда сконструировали своего робота на основе золотой нанопроволоки. Она покрыта специальной мембраной на основе частиц крови – эритроцитов и тромбоцитов, с помощью которой и происходит захват патогенных бактерий. Исследователи провели опыты с кровью, зараженной золотистым стафилококком. В результате оказалось, что уже через 5 минут после введения в образец нанороботов содержание стафилококков и выделенных ими токсических веществ уменьшилось втрое по сравнению с контрольным образцом.

Кроме того, сообщается, что управлять роботами ученые научились с помощью ультразвука. Наномашины двигаются в крови в сторону, обратную источнику звука.

Планируется, что новая разработка поможет бороться не только со стафилококком, но и с другими инфекциями.