Ученые открыли вещество, продлевающее жизнь

В американском Университете Маршалла группа ученых провела исследования, которые обещают стать прорывом в антивозрастной терапии. А найденное ими вещество вполне может претендовать на звание эликсира жизни.

Исследователям удалось выделить особый фермент, натрий-калиевую аденозинтрифосфатазу. Именно она замедляет синтез свободных радикалов в клетках организма, а значит, сможет продлить его молодость.

Чтобы доказать это, ученые в течение года проводили эксперимент на мышах. Грызунам давали жирную и углеводистую пищу, которая имитирует рацион современного западного человека (примерно по 47% жиров и углеводов). В результате у подопытных животных сформировались отчетливо видные признаки старения организма. Это связано с тем, что такой рацион вызвал выделение большого количества активных форм кислорода – так называемых свободных радикалов, которые повреждают белковые структуры в организме, клетки ДНК и вызывают массовую гибель клеток в результате их окисления.

Части мышей делали инъекции с выделенным ферментом. В результате количество радикалов в их организме существенно сократилось, а старение замедлилось. Аналогичные опыты исследователи провели и с клетками соединительной ткани человека – фибробластами. Результаты оказались схожими с опытами на грызунах.

Теперь ученые намерены выяснить, насколько безопасна для организма человека стимуляция обменных процессов с помощью чудо – фермента. И если ответ будет позитивным, на основе их открытия можно будет разработать новую методику антивозрастной терапии и продлить человеческую жизнь.