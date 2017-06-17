Ученые исследовали мутировавший ген, который стал причиной сложного заболевания

Ученые исследовали семь случаев сложного заболевания, пытаясь установить причину неизвестной болезни. Как оказалось, не связанные между собой люди имели схожее генетическое расстройство.

American Journal of Human Genetics сообщил о результатах исследования, в ходе которого выяснилось, что все больные имеют четыре различные мутации гена TRAF7. Группа исследователей секвенировала все белок-кодирующие гены в геномах семи пациентов. Выяснилось, что они имели мутации, которые не были замечены у их родителей. Болезнь привела к снижению нормальной клеточной активности. Это вызвало основные симптомы пациентов: задержка в развитии, врожденные пороки сердца, аномалии в функционировании органов.

Среди причин, которые могли вызвать мутацию TRAF7, называют мульти системное расстройство. Доктор Ся Ванг, доцент в Медицинском колледже Бейлора, также добавляет, что мутировавший ген может сильно влиять на развитие организма и при этом не провоцировать болезнь. В таком случае мутировавший ген окажется еще одним симптомом.