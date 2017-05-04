Ученые назвали опасность «мусора» в ДНК

Мутации в мусорной ДНК могут вызвать расстройства аутистического спектра.

Американские ученые тщательно изучили геномы 1790 человек. В исследовании принимали участие не только люди с аутизмом, но и их близкие, которые не подвергались такой болезни. Оказалось, что есть опасность «мусора» в ДНК. Было зафиксировано, что расстройство аутистического спектра появлялось из-за мутации, которая случайно возникла. Однако данная мутация не передается по наследству.

Специалисты говорят, что аутизм часто развивается из-за мутации в некодирующей ДНК, не играющая роли в синтезе белка. Часто такую ДНК называют мусорной. Благодаря последним исследованиям стало известно, что мусорная ДНК выполняет регулярные функции и проходит с активностью определенных генов. Ученые пришли к выводу, что мутации в некодирующей ДНК также часто вызывает аутизм, как и изменения в генах, которые приводят к нарушениям активности белка.