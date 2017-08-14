Российские ученые изобрели и запатентовали уникальный фотонный компьютер

Всероссийский НИИ экспериментальной физики получил патент на фотонную вычислительную машину – уникальный суперкомпьютер, способный решать задачи, непосильные для его полупроводниковых собратьев.

Как рассказал журналистам старший научный сотрудник НИИ Сергей Степаненко, ФВМ размером с пол-литровую кружку способен обеспечить такую же производительность, как супер-ЭВМ, для которого понадобится здание размером с футбольное поле. При этом отводимое тепло будет составлять около сотни киловатт – а это меньше, чем кипятильник.

Новая машина состоит из двух частей – световой и электрической. Машинные коды переводятся в лазерные импульсы, которые попадают в созданный российскими учеными фотонный процессор. Там они обрабатываются, с ними можно производить те же действия, что и в привычных компьютерах. Потом сигналы возвращаются в электрическую часть, снова преобразуются и становятся доступными для пользователя.

Ученые уверены, что их новое детище найдет себе широкое применение. Например, оно очень пригодится в медицинских исследованиях, а также в других отраслях науки.