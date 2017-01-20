Американские ученые назвали причину, по которой может развалиться Всемирная паутина

Американские ученые заявили, что уже через 15 лет США могут остаться без интернета из-за технических проблем. Их причиной станут глобальные климатические изменения на планете.

Согласно докладу, подготовленному в Висконсинском университете в Мадисоне, основной угрозой интернет – оборудованию является повышение уровня мирового океана. Инфраструктура Сети построена так, что большая часть посадочных площадок для подводных оптоволоконных кабелей, проложенных между континентами, окажутся затопленными водой. И хотя они изолированы, однако все же не полностью водонепроницаемы. Морская вода может разрушить сеть настолько, что американцы попросту останутся без доступа к Интернету.

Особую тревогу вызывает скорость подъема уровня воды. По словам одного из авторов доклада, профессора Пола Брэдфорда, исследователи сравнили данные американского Национального управления океанических и атмосферных исследований с картой физической инфраструктуры интернета. В результате расчетов выяснилось, что критическая ситуация наступит уже через 15 лет. В зоне наибольшего риска первыми окажутся Нью-Йорк и Майами, а также Сиэтл.

Впрочем, специалисты уверены, что подобных проблем не смогут избежать не только в США, но и в других странах. Поэтому ученые считают, что уже сейчас необходимо принимать меры для предотвращения кризиса коммуникаций. Они предлагают как можно быстрее начать переносить посадочные площадки на возвышенности, проложить жесткие резервные линии, а также нанести дополнительный защитный слой на существующие кабели и площадки. Кроме того, всю новую цифровую инфраструктуру обязательно нужно создавать с учетом прогнозов глобальных климатических изменений.