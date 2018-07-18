Стали известны причина и сроки отключения интернета

На днях специалисты одного из университетов США сделали заявление о том, что в скором времени человечество может остаться без интернета. Но так ли это важно, с учетом того, что причиной «смерти» интнернета названо глобально потепление.

По информации ученых, к 2033 году значительно поднимется уровень мирового океана. Это в свою очередь приведет к затоплению наземных интернет-линий, проложенных вдоль побережий. На момент их прокладки угроза глобального потепления еще не была настолько явной. Поэтому оптоволоконные кабели не являются водонепроницаемым, хотя и приспособлены для сложных погодных условий.

Предполагают, что в первую очередь пострадают интернет-соединения Нью-Йорка, Майами и Сиэтла.

В то же время, не смотря на все разговоры о глобальном потеплении, мировые метеорологи утверждают, что за последние три года Земля была больше подвержена охлаждению. За 2015-2018 годы значительно увеличилась толщина ледяного слоя. Ученые полагают, что если данная тенденция сохранится, то есть шансы восстановить ледяной щит, растаявший за последние 10 лет. Важно то, что происходящее охлаждение земли не связано с величиной озонового слоя, а является естественным температурным циклом планеты.