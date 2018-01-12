Новый способ спасти Европу от всемирного затопления нашли ученые

По мнению ученых, катастрофичные разрушающие наводнения могут обрушиться на континент уже в конце этого столетия. Совместно со специалистами Комиссии Европы по климату они нашли способ избежать катастрофы.

Как прогнозируется учеными уже ни один десяток лет, глобальное потепление вызовет масштабные затопления континентов Земли. Основные факторы - повышение средней температуры климата и таяние ледников.

По информации ученых, каждый 3й житель Европы живет на расстоянии пятидесяти километров от побережья. Таким образом, в опасности окажутся сотни миллионов людей и огромное количество прибрежных населенных пунктов. В ходе проводимых расчетов и исследований, специалисты выяснили, что предотвращающий затопления эффект можно достичь установкой вдоль морского побережья специальных защит по принципу дамбы.

Предлагается установить специальные сооружения, которые своей высотой и способностью к силовым нагрузкам смогут выдержать рост уровня мирового океана до 3 метров.

Не так давно калифорнийские ученые пришли к выводу, что от глобального потепления планету могут спасти извержения вулканов. Проанализировав ретроспективную информацию, специалисты пришли к выводу, что после извержений вулканов происходит так называемое затемнение, во время которого Земля получает меньшее количество световых лучей и тепла - увеличивается глубина атмосферного слоя - что в свою очередь уменьшает риски глобального потепления.