Глобальную мировую катастрофу предсказали ученые

По мнению ученых британского института, уже в 2100 году уровень кислотности Мирового океана будет настолько высок, что погибнут все современные морские экосистемы. Это в свою очередь спровоцирует общую мировую катастрофу.

Ученые проанализировали данные о кислотности океана за предыдущие 22 миллиона лет. В результате было обнаружено, что уже через 82 года водородный показатель воды будет настолько превышен, что побьет рекорды эпохи Миоцена.

В первую очередь кислота растворит коралловые рифы и животных с панцирями и раковинами. Причина такой тенденции в росте количества углекислого газа в атмосфере. В процессе круговоротов углекислый газ растворяется в океане.

Уже сейчас за всю эпоху человечества моря поглотили около 530 млрд тон углерода.

Не так давно американские ученые установили, какие животные могут спасти мир от грядущей катастрофы. Эти существа - ногохвостки - способны перерабатывать углекислый газ и метан. Основная проблема в том, что в общих мировых масштабах их «помощь» является крайне незначительной.