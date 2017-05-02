Изменения климата Арктики будут контролироваться двумя белыми медведицами

В Ямало-Ненецком округе российским ученым впервые с 2015 года удалось надеть ошейники-маячки на шеи белых медведиц. Это необходимо для контроля изменений климата.

Сложность операции была в том, что перед тем, как надеть датчики, медведиц нужно усыпить. Но при любом подозрении на опасность эти животные сразу ныряют в воду, для этого они практически всегда передвигаются по кромке воды. А усыпление в воде опасно утоплением. Ученым пришлось постараться, чтобы все-таки надеть оборудование на медведиц, без причинения вреда их здоровью.

Отмечается, что эти ошейники помогут контролировать перемещение медведей и их поведение. Обе медведицы проживают на островах Шокарского и Вилькицкого, и относятся к Карской популяции белых медведей, о которой на сегодняшний день почти ничего не известно.

Полученную информацию исследователи планируют использовать для изучения климата Арктики, в частности его изменений из-за потепления. Белые медведи являются главными индикаторами экосистемы Арктики. Поэтому сейчас очень важно понимать, в каком направлении двигаются эти животные, покидают ли привычную зону обитания, как ведут себя беременные самки.

Помимо данного исследования, российские ученые планируют совершить 36-дневную экспедицию по российским северным морям, для изучения изменений ледяного покрова и последствий, вызываемых данными изменениями.