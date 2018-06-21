Кальян объявлен смертельно опасным

Вред от курения кальяна больше, чем от курения обычных сигарет. К такому выводу пришла группа калифорнийских ученых одного из научных институтов.

В исследовании-эксперименте участвовало около 48 человек. В течение получаса они курили кальян. В результате выяснилось, что за это время частота ударов сердца каждого из участников увеличилась примерно на 16 и составила от 76 до 106 ударов в минуту. Кроме этого, у людей значительно увеличилось давление.

В результате можно сделать вывод о том, что табак для кальяна, как и сигареты, может привести к серьезным заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Возрастает риск возникновения инфаркта и инсульта. А всеобщее убеждение, что кальян и электронные сигареты - это более легкая альтернатива обычным сигаретам и отличный способ избавиться от привычки курения - ложное.

Обнаружено, что в кальянный табак добавляются опасные синтетические вещества, которые запрещены в производстве стандартных сигарет. Поэтому есть логичное мнение, что курение кальяна может нанести больший вред организму человека, чем сигареты.

Не так давно зам. министра здравоохранения, Олег Салагай, отметил, что с 2014 года, после введения антитабачных ограничений, показатели подросткового курения снизились более, чем в 2 раза. Но при этом увеличились показатели курения электронных сигарет, что не является положительной тенденцией.