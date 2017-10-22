Периодическая система прорывных элементов будущего создана учеными

Английские ученые, вдохновленные периодической системой Менделеева, работают над созданием периодической системы достижений технологии.

В таблицу включено 100 инноваций. По оси Y располагается элемент технологии, по оси X - время (период), когда это произойдет, либо уже произошло. При этом уже введенные в действие технологии отмечены зеленым цветом. Технологии, планируемые к запуску в ближайшее время - желтым. Красным цветом отмечаются позиции тех технологий, концепция которых уже известна, но их достижение будет возможно не раньше, чем через 20 лет. Также в таблице имеются такие элементы, достижение которых маловероятно, но в целом может реализоваться.

Одна из создателей таблицы, Анна Купани, отмечает, что уже сейчас таблица используется многими компаниями, которые отмечают для себя вещи, на которых они должны концентрироваться при разработках.

В это время компания Turing заявила о выходе нового смартфона будущего. Выпуск гаджета планируется на 2020 год. Уже сейчас известно, что у данного смартфона будет три гибких экрана, разрешением 4K и Full HD, два процессора и два аккумулятора на 2800 и 3200 мАч.