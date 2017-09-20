Ученые создали первый в мире искусственные организм с одной хромосомой

Дальнейшие исследования однохромосомного организма помогут сделать феноменальные прорывы в генетической хирургии.

Речь идет о пивных дрожжах. Китайским ученым из Шанхая впервые в истории удалось поместить наследственную информацию этих организмов из 16 хромосом - в одну. При этом несколько изменив их общую структуру.

При росте нового организма выяснилось, что скорость роста и функции клетки практически не изменились.

В будущем эти исследования могут помочь понять процесс образования мутирующих клеток, создающих патологии, при образовании эмбриона человека. Это может сократить число выкидышей и развития синдрома Дауна у детей.

Не так давно группа российских и зарубежных ученых-генетиков обнаружила ген, отвечающий за отличия домашних и диких животных, в части отсутствия и наличия агрессивности. Сообщается, что применение данных исследования поможет в борьбе с психическими заболеваниями у людей. Обнаружено не менее 100 генов, отвечающих за поведение животных. Определено, что мутации одного из выделенных генов отвечают за развитие аутизма и других заболеваний психики.