Цвет настроения синий: ученые выяснили, чем опасен синий свет для зрения

Синий свет убивает важные молекулы сетчатки глаза. Это приводит к развитию неизлечимой болезни, которая является основной причиной полной слепоты людей.

К такому выводу пришли ученые института химии и биохимии одного из университетов США. Сообщается, что речь идет о синем свете, отражающемся от гаджетов и компьютеров, а также от солнца. При его воздействии на сетчатку глаза, ее молекулы меняют свое действие на ядовитое, в результате чего буквально «убивают» роговицу. Ситуация усугубляется тем, что в дальнейшем погибшие клетки уже не могут восстановиться. Отсюда возникновение слепоты у людей.

В настоящее время ведутся разработки препаратов для глаз, которые смогут блокировать опасное воздействие отражающегося синего света. А пока специалисты советуют использовать солнцезащитные очки, которые кроме ультрафиолета фильтруют также и синий свет. Кроме этого, не стоит использовать смартфоны и работать у компьютера в темноте.

В настоящее время, по словам врачей-офтальмологов, участились случаи возникновения синдрома сухого глаза у людей. Отмечается, что это может беспокоить не только пожилых людей, но так же и более молодое поколение. Основной момент в данном случае - своевременная постановка диагноза, что поможет увеличить шансы обойтись без хирургического вмешательства.