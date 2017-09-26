Самообучающийся робот создан российскими программистами

Российскими учеными института имени Лебедева С.А. создан робот, способный обучаться самостоятельно. Его алгоритмы познания окружающей среды аналогичны человеческим.

Процесс основан на принципе работы биологических нейронов. По словам автора работы, Жданова Александра, обучение происходит по системе запоминания образов. Искусственно созданный нейрон наблюдает за входящими сигналами и при обнаружении, что одна и та же комбинация повторяется уже несколько раз - начинает на нее определенным образом реагировать. При этом в обучение программистами были заложены положительные и отрицательные эмоции, которые по их мнению могут ускорить процесс.

Система управления роботом может выстраивать ассоциативный ряд из слышимых ею слов и сопоставлять их с реальными ситуациями.

Осенью этого года в Краснодаре планируется открытие детского технопарка Кванториум. Проект призван дать детям возможность реализовать свои идеи в современных технологиях. В технопарке будет работать несколько цехов, в зависимости от направленности: робототехника, it-технологии, авиатехника и т.д. Основной упор планируется делать на практических навыках детей. Кроме этого, на площадке параллельно будут обучать английскому языку, для того, чтобы в дальнейшем ученики могли свободно защищать свои проекты на международном уровне.