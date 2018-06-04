Ученые нашли нового «союзника» в борьбе с глобальным потеплением

Канадские химики в рекордные сроки вырастили аналог природного минерала, способного поглощать в больших количествах углекислоту.

Как пишет журнал ScienceAlert, команда исследователей из университета Трент рассказала о создании искусственного магнезита. В природе этот минерал достаточно распространен, он известен своей способностью поглощать углекислый газ, накопление которого и является основной причиной парникового эффекта. Однако естественное формирование магнезита занимает сотни, и даже тысячи лет. А химики сумели «вырастить» искусственный минерал немногим более чем за два месяца.

Представляя результаты исследований, Ян Пауэр рассказал, что в качестве катализатора химики использовали микросферы полистирола. Причем эти микросферы пригодны для повторного использования, а сам процесс не является энергозатратным.

Однако говорить о полном разрешении проблемы нельзя. Как говорят сами исследователи, нерешенной пока остается другая проблема – где хранить огромные запасы магнезита, требуемые для наведения порядка в земной атмосфере. Ведь установлено, что тонна этого минерала поглощает полтонны углекислоты.

Тем не менее, ученые остаются оптимистами и собираются продолжить свои исследования в больших масштабах, чтобы подтвердить уже полученные экспериментальные данные.