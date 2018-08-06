«Взрыв» клеток ДНК провоцируют электронные сигареты

К неизлечимым генетическим заболеваниям могут привести изменения ДНК, вызванные курением электронных сигарет.

К такому выводу пришли ученые одного из институтов США. Они выяснили, что при длительном курении электронных сигарет, в организме начинает увеличиваться уровень канцерогенов до максимального уровня, после преодоления которого эти вещества (формальдегиды, акролеины, метилглиоксаль) накапливаются не только в органах и тканях, но и начинают разрушать цепочки ДНК.

Отдельные участки ДНК начинаются перестраиваться и просто выбиваться из общей линии. Это приводит к развитию серьезных генетических заболеваний, в том числе тяжелых форм онкологии, оказать влияние на которые современная медицина не в состоянии.

Результаты данного открытия усугубляются тем, что не так давно ученые пришли к выводу, что, так называемая, мусорная ДНК, существование участков которой до этого считалось бессмысленным, способствует распространению по организму метастазов. Выяснено, что некодирующие молекулы РНК способны разрушать молекулы и самостоятельно настраивать синтез белков. В том числе они активно взаимодействуют с белком BRD4, который распространяет раковые клетки. Полученные исследовании ученые планируют применить в установлении молекул, которые способны блокировать данный белок, соответственно, уменьшать риски онкологии.