Создана первая в мире математическая модель машины времени

Исследователи считают, что человечество сможет путешествовать во времени, как только откроет материалы, необходимые для постройки физической модели.

Бен Типпетт из канадского университета Британской Колумбии и Дэвид Цанг из университета Мэриленда назвали свое детище TARDIS. Они рассказали, что в основе создания математической модели лежит теория отнотьсительности Энштейна, где время рассматривается как еще одно, четвертое измерение Вселенной. Конкретно исследователи предлагают использовать кривизну времени – о ней свидетельствует тот факт, что при приближении к черной дыре время замедляется.

Типпетт и Цанг описали так называемый «ящик», который, благодаря искривлению оси времени, позволит образовать временную петлю. Именно в ней пассажиры «ящика» смогут двигаться как в прошлое, так и в будущее.

Ученые отметили, что сейчас путешествия во времени все еще считаются фантастическими, однако их модель доказывает математическую возможность таких передвижений. Дело лишь за тем, чтобы изобрести новые материалы (авторы модели назвали их экзотической материей), способные искривить время и на практике обеспечить реализацию TARDIS.