Гены, необходимые для сновидений, обнаружили японские биологи

Ученым из Японии удалось обнаружить гены, регулирующие фазу сна, в которую мы чаще всего видим сновидения.

Такая фаза называется парадоксальной, сокращенно - REM-фаза, когда под закрытыми веками активно движутся глазные яблоки, а мозг проявляет аналогичную активность, как и в период бодрствования.

Исследования проводились на крысах. В результате было установлено, что парадоксальная фаза сна полностью отсутствовала у животных, у которых отсутствовали нейроны, отвечающие за активность организма в нормальных, безопасных условиях, таких как усиление работы пищеварительной системы, расслабление мышц скелета и сужение зрачка. Основным химическим веществом таких нейронов являются ацетилхолины. Таким образом, подавив активность этих нестойких веществ у некоторых лабораторных мышей, ученые выявили, что из их сна практически полностью ушла «активная» фаза, когда возможны появления сновидений.

До проведения данного исследования ученые предполагали, что «удаление» REM-фазы сна опасно для жизни животных, так как важно для их выживания, однако подопытные мыши продолжали жить обычной жизнью. Поэтому есть шансы, что приостановка работы этих генов не окажет никакого отрицательного влияния и на здоровье человека и поможет избавить людей от ночных кошмаров.