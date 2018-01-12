Российские ученые придумали, как обезвредить жидкие радиоактивные отходы

Исследователи Красноярского научного центра и Сибирского федерального университета научились «вытягивать» из жидкостей 99% активных соединений цезия и стронция, не нанося вреда окружающей среде и человеку и не расходуя множество ресурсов.

В основе новой российской разработки – использование так называемых ценосфер. Эти микросферы получают при сжигании твердого топлива из летучей золы. Они содержат большое количество металлов, которые при определенных условиях связываются с радиоактивными элементами.

Ученые говорят, что с помощью нового метода можно перерабатывать жидкие отходы ядерных реакторов, а также растворы цезия и стронция высокой активности. Причем получать твердые отходы, из которых извлечено до 99% радиоактивных частиц.

Новая разработка станет хорошей альтернативой применяемому сейчас ступенчатому методу, который переводит радиоактивные жидкости в твердые, но все-таки активные вторичные отходы. К тому же, старая технология намного более затратная, чем новый метод.