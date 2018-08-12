Разработана чудо-таблетка, которая поможет прожить до 150 лет

Ученые из университета Южного Уэльса заявили, что успешно закончили тестирование нового препарата на лабораторных грызунах.

Как сообщила Daily Mail, новый препарат создан в основном из никотинамидаденина динуклеотида (NAD)- вещества, которое генерирует в клетках человеческого тела энергию. Исследователи говорят, что благодаря пополнению энергетических ресурсов, организм способен восстанавливать свои клетки, регенерировать отдельные органы и продлевать срок жизни организма. Авторы чудо-пилюли уверены, что она способна помочь даже парализованным людям вновь обрести радость движения. При этом пока что у препарата не выявили никаких серьезных побочных эффектов.

Один из участников разработок уже успел опробовать новинку на себе и своем отце. Позже он заявил, что «сбросил» 24 года своего биологического возраста. А его 79-летний отец даже смог отправиться на пробежку и одолел несколько сот метров, хотя раньше не мог и думать об этом.

Ученые заявляют, что теперь препарат будет проходить клинические испытания на людях. Эта работа займет около 2 лет, и в случае успеха стоит ожидать его появления на фармрынке.