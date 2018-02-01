Ожирение населения стало видно из космоса

Нейросети по спутниковым фотографиям смогли оценить уровень ожирения населения отдельных районов Соединенных Штатов Америки.

В результате проведенных с помощью искусственного интеллекта исследований, удалось установить, что более, чем на 60 %, на уровень ожирения населения оказывает тип застройки города и количество парковых зон.

Анализировались данные четырех городов США - Лос-Анджелеса, Сиэттла, Сан-Антонио и Мемфиса. Искусственный интеллект просмотрел более 150 тыс. снимков со спутника, отметив особенности застройки городов, количество дорог, тротуаров, зеленых насаждений и парковых зон. Затем полученные данные система сопоставила с данными об уровне ожирения населения данного города, пытаясь найти взаимосвязь между этими особенностями. Как выяснилось, такая зависимость действительно существует. Например, большое количество парков и тротуаров оказывает полезное влияние на здоровье населения города. В то время как плотная застройка и автострады увеличивают количество людей с ожирением. Кроме этого, на вес горожан влияют социально-экономические показатели города.

Ученые отмечают, что полученные результаты являются максимально точными, в отличие от предыдущих подсчетов, где в качестве основных факторов, по которым оценивался уровень ожирения, использовалось количество общепитов и фитнес-центров района.

Полученная информация может быть полезна для архитектурных советов городов, планирующих их будущую застройку.

После недавних исследований ученые сделали вывод о том, что предотвратить ожирение смогут поздние завтраки и ранние ужины. Такой способ распределения приемов пищи разгоняет метаболические процессы и способствует эффективному похудению.