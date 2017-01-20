Большая часть Мирового океана загрязнена окурками

По словам ученых, окурки, составляющие большую часть загрязнений Мирового океана, представляют большую опасность, чем токсичный пластик. Вещества, из которых состоят фильтры окурков, могут разлагаться десятилетиями.

Ацетат целлюлозы и пластик - вещества, из которых состоят сигареты - выделяют токсины, которые на сегодняшний день обнаружены более, чем в 30 % видов морских черепах и морских рыб. Также похожие токсины обнаружены у большей части пойманный морских птиц. Таким образом наносится непоправимый вред экосистемам и значительно загрязняются моря.

Сегодня жители Одессы сообщили, что побережье Черного моря покрылось маслянистой пленкой красно-ржавого цвета. По их словам это может быть сброс с судов, стоящих на рейде. По словам экологов, согласно проведенным пробам в воде обнаружены превышающие допустимые концентрации соединения сероводорода и железа. Это может быть вызвано массовым ростом красной водоросли. Ученые также отмечают, что развитие таких водорослей зависит от температуры воды, уровня соли, а также содержания специальных элементов. Эти водоросли ограничивают рыбу и моллюсков в потреблении кислорода, а при отмирании выделяют в воду токсичные вещества.