Российские ученые нашли отвечающие за долголетие гены

Исследования, проведенные в московском Медико-генетическом научном центре, показали, что так называемые «гены домашнего хозяйства» отвечают не только за функционирование организма, но и продолжительность жизни человека.

Рибосомные гены часто называют генами домашнего хозяйства потому, что их основная задача – обеспечивать жизненно важные для организма функции, поддерживать наше внутреннее хозяйство в порядке. Их количество остается неизменным в течение всей жизни человека. Изучив данные о геномах большого количества пожилых людей в возрасте от 72 до 91 года, генетики пришли к выводу, что долголетие человеку обеспечивает определенное количество рибосомных генов в организме.

Исследователи определили «коридор» значений нужного количества рибосомных генов, он составляет 270-540 копий. Если значение ниже, говорят авторы работы, у организма не хватает ресурсов для адекватной реакции на стрессовые условия, которые приводят к старению. Высокие значения показателя также не позволяют дожить до глубокой старости.

Сейчас научные сотрудники центра продолжают начатую работу по изучению гормонов долголетия. Они говорят, что теперь предстоит изучить образцы ДНК, полученные от одних и тех же людей через большие промежутки времени, чтобы полностью установить связь между количеством «генов долголетия» и продолжительностью жизни человека.

Кроме того, в ходе исследований генетики пришли к выводу, что количество этих генов сказывается и на других характеристиках организма – например, устойчивости к стрессу и предрасположенности к некоторым заболеваниям. Эти взаимосвязи также изучаются.